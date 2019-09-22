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Драматична розв'язка у відеоогляді матчу Болонья – Рома – 1:2

19:05 250 Читать на русском
Драматична розв'язка у відеоогляді матчу Болонья – Рома – 1:2
Рома / ФК Рома

Рома у матчі 4 туру Серії А на виїзді перемогла Болонью. Дивіться відео голів та огляд матчу.

54’ Нікола Сансоне
 
Александр Коларов 49’
Джанлука Манчіні 85’
Едін Джеко 90+4’
49’ Александр Коларов
54’ Нікола Сансоне
85’ Джанлука Манчіні
90+4’ Едін Джеко

Італія. Серія А, 4 тур

Болонья – Рома – 1:2

Голи: Сансоне, 54 (пен) – Коларов, 49, Джеко, 90+2

Рома вирвала перемогу над Болоньєю, Лечче без Шахова зазнав розгрому від Наполі: 4-й тур Серії А, матчі неділі

Рома у матчі 4 туру Серії А зустрілась на виїзді з Болоньєю. На початку другого тайму Александер Коларов вдало виконав штрафний, але за 5 хвилин господарі заробили пенальті, який реалізував Ніколо Сансоне.

Але на останніх секундах зустрічі Едін Джеко головою замкнув подачу і приніс перемогу своїй команді.

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Болонья Болонья Рома Рома Італія Відеоновини Болонья - Рома
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