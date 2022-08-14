Товариський матч

Депортіво – Металіст – 4:2

Голи: Кілес, 40, 45+1, 57, (пен.), Нарро, 64 – Підлепенець, 13, 20

Металіст поступився знаменитому іспанському клубу в історичному турнірі – харків'яни програли, ведучи в рахунку 0:2

Українці вийшли вперед вже на початку матчу – Підлепенець відгукнувся на навіс з лівого флангу і головою переправив м'яч у кут воріт у протихід голкіперу. За сім хвилин Євген у схожому стилі оформив дубль. За трохи Танковський міг ставити крапку у матчі, але кіпер Депортіво якимось дивом зреагував на постріл і у падінні кінчиками пальців відвів загрозу. Проте, харків'яни не втримали свою перевагу і на перерву команди пішли за рівного рахунку: Кілес спочатку з лінії штрафного пробив повз воротаря, а вже у компенсований час прошив Рибку з близької відстані.

Після відпочинку нападник господарів з пенальті записав на свій рахунок хет-трик. А в середині другого тайму Нарро зважився на дальній удар з далекої відстані і встановив остаточний рахунок.

На жаль, Металіст не зумів стати ще одним українським клубом, якому підкорявся цей турнір – у 1981 та 1982 роках трофей Терези Еррери вигравало київське Динамо, яке у фіналі перемогло, відповідно, Атлетіко (1:0) та Барселону (4:1).

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