Драматична перемога з автоголом, VAR і 90+2 у відеоогляді матчу Португалія – Чехія – 2:1
09:26 - Читать на русском
Португалія обіграла Чехію (2:1) в рамках 1-го туру Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
69’ Робін Гранач
90+2’ Франсішку Консейсау
Лукаш Провод 62’
62’ Лукаш Провод
69’ Робін Гранач
90+2’ Франсішку Консейсау
Один із фаворитів Євро-2024 почав турнір дуже непростим матчем. Чехія дуже злагоджено оборонялася, а зі свого єдиного удару в площину воріт витиснула гол. Втім, втримати перевагу не судилося.
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Португалія доволі швидко відігралася завдяки автоголу. Згодом піренейці забили ще раз, але VAR не дозволив зарахувати взяття воріт через офсайд у Кріштіану Роналду. Перемогу приніс джокер. Франсішку Консейсау вийшов на поле на 90-й хвилині, а на 90+2 уже забив.
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