Рух вирвав перемогу над Полтавою в матчі 1-го туру УПЛ 2025/26. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Уже на 11-й хвилині Рух вийшов вперед у рахунку. Щоправда, забив гравець Полтави – Місюра намагався перервати простріл у підкаті, але зрізав м'яч у власні ворота. Але новачок УПЛ швидко відігрався: після перегляду VAR арбітр призначив пенальті за гру рукою Холода у власному штрафному.

Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах

Наприкінці першого тайму і Рух претендував на пенальті, але суддя не повірив у падіння Фаала. У другому таймі було більше боротьбі, а на 70-й хвилині Полтава залишилась у меншості – Шаповалов отримав 2 жовті за 5 хвилин. Притула ледь не забив переможний м'яч, але його постріл прилетів у стійку. А на 86-й хвилині Роман приніс Руху перемогу ефектним ударом з лівої.