Црвена Звезда і Мілан розписали феєричну нічию у матчі 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Мілан двічі забив до 11 хвилини, але арбітр вгледів офсайд Кастільєхо та руку Ернандеса. Панков вирішив допомогти "россонері", курйозно зрізавши м'яч у власні ворота.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед знищив Реал Сосьєдад, Байєр програв у феєричному матчі Янг Бойз, Мілан втратив перемогу

Рефері залишався однією з головних персон і після перерви. Тасос Сідіропулос призначив пенальті в обидва боки, а потім вилучив Родіча. Мілан навіть в більшості не зміг зберегти гандикап. Павков головою вдало замкнув подачу з кутового – 2:2.