Драма з кумедним автоголом, вилученням і двома пенальті у відеоогляді матчу Црвена Звезда – Мілан – 2:2
23:42 - Читать на русском
Црвена Звезда і Мілан розписали феєричну нічию у матчі 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
51’ Гелор Канга
77’ Мілан Родіч
90+3’ Радован Панков
Радован Панков 42’
Тео Ернандес 61’
42’ Радован Панков
51’ Гелор Канга
61’ Тео Ернандес
77’ Мілан Родіч
90+3’ Радован Панков
Мілан двічі забив до 11 хвилини, але арбітр вгледів офсайд Кастільєхо та руку Ернандеса. Панков вирішив допомогти "россонері", курйозно зрізавши м'яч у власні ворота.
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Рефері залишався однією з головних персон і після перерви. Тасос Сідіропулос призначив пенальті в обидва боки, а потім вилучив Родіча. Мілан навіть в більшості не зміг зберегти гандикап. Павков головою вдало замкнув подачу з кутового – 2:2.
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