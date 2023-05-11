Драма в Мілані з українським слідом – як побороти пияцтво через рак, пережити бомбардування і шокувати кумира Шевченка
17:15 - Читать на русском
Мілан вперше програв Інтеру в рамках Ліги чемпіонів. Свіжий аналіз Дербі делла Мадонніна вже на YouTube-каналі "Футбол 24".
завершено
Едін Джеко 8’
Генріх Мхітарян 11’
8’ Едін Джеко
11’ Генріх Мхітарян
Міланське дербі в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів не подарувало жодної інтриги. Інтеру, який виконував роль гостей на Сан-Сіро, вдалось шокувати "россонері" уже в перших 11 хвилин – відзначилися гравці, яким на момент присутності на полі разом виповнився уже 71 рік – Едін Джеко та Генріх Мхітарян пробили Меньяна.
Ще до перерви рахунок міг спокійно стати розгромним, але Мілану відверто поталанило не погіршити своє становище іще більше. Редактор Футбол 24 Тарас Котів оцінив шанси Мілана на камбек у матчі-відповіді, який відбудеться уже у вівторок. Дивіться відео на нашому YouTube-каналі.
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