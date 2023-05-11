Міланське дербі в рамках півфіналу Ліги Чемпіонів не подарувало жодної інтриги. Інтеру, який виконував роль гостей на Сан-Сіро, вдалось шокувати "россонері" уже в перших 11 хвилин – відзначилися гравці, яким на момент присутності на полі разом виповнився уже 71 рік – Едін Джеко та Генріх Мхітарян пробили Меньяна.

Ще до перерви рахунок міг спокійно стати розгромним, але Мілану відверто поталанило не погіршити своє становище іще більше. Редактор Футбол 24 Тарас Котів оцінив шанси Мілана на камбек у матчі-відповіді, який відбудеться уже у вівторок. Дивіться відео на нашому YouTube-каналі.