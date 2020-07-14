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Драма трьох пенальті і президент англійського клубу, родом із Солотвино: Джулай – про ЧС-1990

13:35 - Читать на русском
Драма трьох пенальті і президент англійського клубу, родом із Солотвино: Джулай – про ЧС-1990
Гаскойн прориває камерунський заслін / Фото із відкритих джерел
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Передостанній подкаст спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – ще два чвертьфінальні поєдинки Італії-90:

– Німці знову розчавили суперника (ФРН – Чехословаччина – 1:0);

– Про "наївність" камерунців (Англія – Камерун – 3:2).

Слухаємо!

"Краще, аби літак з командою впав під Буенос-Айресом": Джулай – про ЧС-1990

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