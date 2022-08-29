Олександрія дотиснула Минай у шаленому матчі 2 туру УПЛ. Відео голів та огляд поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Команда Гури виграла перший тайм завдяки точному удару Третьякова. Капітан залишився неприкритим у карному майданчику і відправив м'яч у нижній кут воріт Бандури.

Олександрія врятувала перемогу над Минаєм завдяки шедевру Цурікова – команди забили по голу в компенсований час

Матч котився до мінімальної перемоги Олександрії, але додатковий час подарував неймовірні гойдалки. Голуб нібито врятував очко для Миная, скориставшись неузгодженими діями Мірошніченка та Білика. Втім, Цуріков дуже скоро відповів шедевральним пострілом з льоту та приніс "жовто-чорним" емоційну перемогу.