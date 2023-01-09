Мілан поділив очки з Ромою в рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Мілан очікувано володів ініціативою і пішов на перерву, володіючи мінімальною перевагою. Рома у першому таймі не завдала жодного удару в площину воріт суперника. "Россонері" продовжили діяти за знайомим сценарієм і на 77-й хвилини забили вдруге.

Рома дивом врятувала нічию з Міланом та не пустила "россонері" на друге місце Серії А

Здавалося, ніщо не завадить команді Стефано Піолі набрати чергові три очки. Проте римляни знайшли в собі сили на камбек. Ключем стали стандарти. У підсумку – нічия, завдяки якій Мілан лише наздогнав Ювентус на другому місці в таблиці. "Джалороссі" зрівнялися з Лаціо поблизу зони Ліги чемпіонів.