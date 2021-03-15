Кубок Аргентини

Бока Хуніорс – Рівер Плейт – 1:1

Голи: Вілья, 41 (пен) – Палавесіно, 67

Вилучення: Самбрано, 69 (Б)

Перше Суперкласіко в цьому році завершилося результативною нічиєю, сьогодні Рівер і Бока зустрічалися вдруге. Матч відбувався в рамках національного кубка, який розігрується не лише в форматі плей-офф. Рівер Плейт і Бока Хуніорс перебувають в різних зонах, але регламентом передбачені міжзональні поєдинки. Це один з таких.

У стартовому складі Боки вийшов ексгравець Динамо Карлос Самбрано – він діяв на позиції правого центрального захисника в схемі 3-4-3 (на вістрі "синьо-жовтих" вийшов Тевес). За Рівер також грали колишні представники УПЛ: Хорхе Карраскаль штурмував лівий фланг атаки (протистояв якраз Самбрано), а Хонатан Майдана, який колись був у Металісті, закрив позицію центрбека.

Протягом перших 30 хвилин Рівер Плейт володів явною ігровою перевагою. Гості більше контролювали м'яч і частіше били по воротах. Оборона Боки часто помилялася, однак суперник ніяк не міг цим скористатися. Самбрано привіз гострий штрафний – пробили в стінку. Голкіпер навіщось побіг далеко на перехоплення – Де ла Крус не влучив у порожні ворота.

Ближче до перерви господарі несподівано перехопили ініціативу та організували кілька дуже хороших атак. Тевес мав забивати після прострілу з лівого флангу, але його удар впритул потягнув воротар. На 40-й хвилині Бока Хуніорс все ж вийшли вперед. Започаткував гольову атаку Самбрано, який на фланзі розібрався з трьома опонентами та відпасував на Тевеса. Карлітос п'ятою в дотик прокинув на Капальдо, а того в штрафному збили. Вілья впевнено реалізував пенальті.

По перерві Рівер Плейт знову взяв м'яч під контроль і притиснув господарів. Дуже активним був Карраскаль, який старався обігрувати по кілька суперників за раз. Виходило так собі: лише 3 вдалі спроби дриблінгу (з семи) та 2 передачі під удар. Хорхе пішов з поля за 20 хвилин до кінця зустрічі.

Бока Хуніорс відповідали різкими контратаками, які розганяв Тевес. Карлітос створював для партнерів чудові нагоди, однак вони нічого не могли реалізувати. Мароні змарнував два супершанси подвоїти перевагу. "Жовто-сині" поплатилися за слабку реалізацію, коли Палавесіно відгукнувся на подачу з флангу і головою зрівняв рахунок.

А ще через дві хвилини Бока залишилися в меншості. Самбрано знову не встежив за своїми ліктями, зачепив обличчя опонента, отримав другу жовту та пішов з поля.

#CopaDeLaLiga

FECHA 5 • INTERZONAL#Superclasico



68' | Expulsado Zambrano en #Boca!



Por este codazo a Matías Suárez, el central peruano vio la roja, un minuto después del empate de #River. pic.twitter.com/z0BNdYnIkj — Data AFA (desde ) (@DataAfaOk) March 14, 2021

Ближчим до перемоги був, звичайно ж, Рівер Плейт. Але всі зусилля гостей реалізувати більшість виявилися марними. Бока Хуніорс вистояли – на місце вилученого ексзахисника Динамо вперше після травми вийшов Маркос Рохо. Фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1. Рівер з 7 очками йде на 5 місці в зоні А, а Бока – на 4 сходинці зони В (9 балів).

Рівер Плейт йшов на історичний камбек, але – безжальний VAR, вилучення і "відскок" Палмейраса: драма у Копа Лібертадорес