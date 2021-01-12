"Каноніри" розглядають Юліана Дракслера бажаним трансфером взимку, повідомляє 90min. Мікель Артета шукає креативного футболіста у півзахист, а німець нібито підходить фахівцю.

Почеттіно зустрінеться з керівництвом ПСЖ стосовно трансферів – визначився перший кандидат на вихід

Арсенал спробує підписати Юліана вже взимку. Паризький клуб не стоятиме на заваді трансферу, адже той не є гравцем основи. Щоправда, майбутнє Дракслера залежить не лише від столичного гранда, а й від Месута Озіла. Лондонці не хочуть платити йому 350 тисяч фунтів на тиждень, а у разі успішних перемовин з Фенербахче у них з'являться кошти на трансфер хавбека ПСЖ.

До слова, у поточному сезоні 27-річний Юліан Дракслер провів за парижан 11 неповних поєдинків, в яких відзначився двома голами та одним асистом. Портал Transfermarkt оцінює німця у 20 млн євро.

Почеттіно за крок від першого трофею, шанс МЮ на лідерство в АПЛ, старт Реала і Барси в Суперкубку – топ-матчі мідвіку