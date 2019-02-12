Дракслер: Відсутність Неймара та Кавані не повинна завадити ПСЖ в протистоянні з Манчестер Юнайтед

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

"У Манчестер Юнайтед зібрані чудові гравці, але те ж саме можна сказати і про нас. Звичайно, дуже шкода, що нам не допоможуть Неймар, Едінсон Кавані і Томас Меньє. Однак це не повинно перешкодити нам зробити свою справу завтра ввечері. Ми здатні вирішити своє завдання.

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В цьому році протистояння в 1/8 фіналу буде не таким, як в 2018-му. Ми повинні довести, що можемо вигравати. Такий матч дивитися будуть усі, і ми повинні відповісти своєю грою на футбольному полі.

Думаю, МЮ буде грати так само, як і в останніх матчах. Вони будуть йти вперед, це абсолютно очевидно, але не варто забувати, що попереду ще матч-відповідь в Парижі. Завтра нічого не вирішиться. Буде тактична боротьба.

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Питав у Ді Марії про Манчестер Юнайтед, але не буду розкривати те, що він мені розповів. Завтра Анхель буде готовий до бою. Це важливий гравець у нашій команді. Нам не допоможуть Неймар і Кавані, тому від Ді Марії буде залежати дуже багато чого. Сподіваюся, у нього завтра все вийде", – цитує Дракслера прес-служба УЄФА.