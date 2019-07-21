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Дракслер: ПСЖ – це не тільки Неймар, мене ці чутки не турбують

21:49 154 Читать на русском
Дракслер: ПСЖ – це не тільки Неймар, мене ці чутки не турбують
Неймар та Юліан Дракслер / La Presse

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер прокоментував чутки про можливий відхід з команди нападаника Неймара.

"Мене ці чутки абсолютно не хвилюють, але для клубу це, напевно, неприємно. Очевидно, ніхто не любить читати такі речі.

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Однак ПСЖ – це не тільки Неймар. Звичайно, він суперзірка, найважливіший гравець для нас. Ми всі хочемо дізнатися, що буде далі", – розповів Дракслер в інтерв'ю Le Figaro.

Нагадаємо, трансферна сага з поверненням Неймара в Барселону триває усе літо. Бразилець не полетів з командою до Німеччини на товариський матч проти Нюрнберга, але повинен приєднатися до парижан в азіатському турне.

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Юліан Дракслер Юліан Дракслер Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Неймар в Барселону
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