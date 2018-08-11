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Дракслер може стати одноклубником Коноплянки

16:00 222 Читать на русском
Дракслер може стати одноклубником Коноплянки
Юліан Дракслер / фото із соцмереж

Півзахисник ПСЖ Юліан Дракслер може повернутися в Шальке.

За інформаціє Calciomercato, німецький Шальке оцінює можливість підписання півзахисника ПСЖ Юліана Дракслера. Гравець не має постійного місця у стартовому складі французького клубу і може змінити команду.

Мілан націлився на Юліана Дракслера

Водночас німецьке видання Bild зазначає, що повернення Дракслера в Шальке залишається проблематичним. Гільзенкірхенські вболівальники ще не забули, що Юліан зі скандалом змінив їх клуб на Вольфсбург після 14 років в команді.

Не варто забувати, що агент гравця Рогер Віттман має дуже погані стосунки з керівництвом Шальке. Особливо після недавнього переходу іншого його клієнта Макса Майєра в Крістал Пелас.

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