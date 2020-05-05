Дракслер може перебратися до Серії А

Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Юліан Дракслер наступний сезон може розпочати в італійській Серії А.

Німецький вінгер у пошуках нового клубу звернув увагу на Серію А, стверджує Calciomercato.

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Дракслер прагне змінити команду в найближче трансферне вікно, хоча має ще рік за контрактом із ПСЖ. Французький гранд не чинитиме перепон трансферу 26-річного німця, якщо отримає солідні відступні. Дракслер хотів би спробувати сили в Ювентусі чи Мілана, проте може виявитися занадто дорогим для обох клубів.

У нинішньому сезоні Юліан Дракслер провів лише 19 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 7 результативних передач.

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