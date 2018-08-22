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Дракслер може опинитись у Севільї, Тайсон також є одним з варіантів

13:36 211 Читать на русском
Дракслер може опинитись у Севільї, Тайсон також є одним з варіантів
Юліан Дракслер / соцмережі

Севілья зацікавлена у придбанні вінгера ПСЖ Юліана Дракслера. Запасним варіантом є півзахисник Шахтаря Тайсон.

Севілья планує здійснити гучний трансфер до кінця літнього вікна. За інформацією AS, ряди андалусійців може поповнити хавбек ПСЖ Юліан Дракслер.

Дракслер може стати одноклубником Коноплянки

Німець не є основним гравцем у складі свого нинішнього клубу через велику конкуренцію. 24-річного вінгера сватали у Шальке, вихованцем якого він є, та дортмундську Борусію.

Майже неможливим є придбання Ніколя Пепе з Лілля та Аллена Сен-Максімена з Ніцци, але "рохібланкос" не виключають можливості підписати Тайсона, проте повідомляється, що "гірники" захочуть отримати 15 млн євро.

Мілан націлився на Юліана Дракслера

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