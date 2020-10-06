"Минулий сезон був ненайкращим для мене. Не тільки зі спортивних причин, а й через травми. А потім він і взагалі достроково завершився через коронавірус. Це безумовно був той сезон, який я повинен забути.

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Влітку я думав про те, щоб спробувати себе десь ще. Через ситуацію з коронавірусом було складно знайти клуб, в якому мене б все влаштовувало. У підсумку я вирішив, що не хочу приймати поспішних рішень і продовжив шукати свій шлях у паризькій команді", – цитує Дракслера Bild.

Нагадаємо, Юліан захищає кольори ПСЖ з 2017-го, перейшовши з Вольфсбурга за 36 млн євро. У минулому сезоні Ліги 1 Дракслер провів лише 11 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.

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