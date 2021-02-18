Захисник Байєра Александар Драговіч "відзначився" у матчі 1/16 Ліги Європи проти Янг Бойз.

Німці примудрилися пропустити три голи до перерви, і останній повністю на совісті екс-легіонера Динамо.

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Захисник Янг Бойз без особливих надій запустив м'яч на чужу половину, де Драговіч боровся з Мешиком. Центрбек Байєра зіграв на випередження і нібито мав спокійно розбиратися в ситуації. Втім, австрієць незграбно махнув повз м'яч, вивівши Мешика на рандеву з голкіпером – 0:3.

Нагадаємо, що контракт Драговіча з Байєром закінчується влітку, і клуб не має наміру продовжувати угоду.

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