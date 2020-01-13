toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Драговіч може продовжити кар'єру в Мілані

13 січня 22:16 755 Читать на русском
Драговіч може продовжити кар'єру в Мілані
Александар Драговіч / фото з відкритих джерел

Захисник Байєра Александар Драговіч, який виступав за київське Динамо, потрапив до сфери інтересів Мілана.

Мілан зацікавлений у підписанні Александара Драговіча, повідомляє Spox.com.

Україна – непростий суперник, вони не зазнали жодної поразки під час відбору до Євро-2020, – Драговіч

Зазначається, що у трансфері зацікавлений спортивний директор Мілана та легенда клубу Паоло Мальдіні. Контракт Драговіча з Байєром розрахований до літа 2021 року, а сам леверкузенський клуб планує виручити за гравця не менше 10 млн євро.

До слова, австрієць провів 13 матчів за Байєр у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, Драговіч виступав за київське Динамо з 2013 по 2016 роки. Окрім цього, захисник стане суперником збірної України у складі Австрії на Євро-2020, матч відбудеться 22 червня.

Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?

blog_ava
Ліверпуль готовий побити свій трансферний рекорд заради Хаверца
11:48
8155
Теги
Динамо Динамо Трансфери Італія Байєр Байєр Трансфери Мілана Мілан Мілан Александар Драговіч Александар Драговіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
    Україна — 12:312414 Зоря оголосила про трансфер хорвата Цвєка
4
год
:
8
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук