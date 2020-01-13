Драговіч може продовжити кар'єру в Мілані

Захисник Байєра Александар Драговіч, який виступав за київське Динамо, потрапив до сфери інтересів Мілана.

Мілан зацікавлений у підписанні Александара Драговіча, повідомляє Spox.com.

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Зазначається, що у трансфері зацікавлений спортивний директор Мілана та легенда клубу Паоло Мальдіні. Контракт Драговіча з Байєром розрахований до літа 2021 року, а сам леверкузенський клуб планує виручити за гравця не менше 10 млн євро.

До слова, австрієць провів 13 матчів за Байєр у поточному сезоні, не відзначившись результативними діями. Нагадаємо, Драговіч виступав за київське Динамо з 2013 по 2016 роки. Окрім цього, захисник стане суперником збірної України у складі Австрії на Євро-2020, матч відбудеться 22 червня.

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