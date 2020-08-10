Драговіч може опинитися в клубі Серії А – туди ж сватають Супрягу

Болонья серйозно зацікавлена у послугах 29-річного австрійця, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Вест Бромвіч запропонував 7 млн за Віду – новачка АПЛ тренує давній знайомий екс-динамівця

Драговіч провів черговий посередній сезон за Байєр – 15 матчів у Бундеслізі без результативних дій, але з одним вилученням. Контракт захисника закінчується через рік, тому "фармацевти" не будуть просити за гравця великих грошей. Спортивний директор Болоньї Вальтер Сабатіні вже розпочав переговори, сподіваючись найближчим часом оформити трансфер екс-легіонера Динамо (2013-2016 роки у складі киян).

Нагадаємо, цього літа чутки пов'язують з Болоньєю і форварда Владислава Супрягу, який після вдалої кампанії в оренді за СК Дніпро-1 повернувся в Динамо.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо