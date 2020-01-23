Драговіч близький до переїзду в Туреччину – тамтешній гранд гарантує екс-захиснику Динамо місце в основі

Захисник німецького Байєра і збірної Австрії Александар Драговіч провів переговори щодо свого переходу в Галатасарай.

28-річний футболіст не має стабільного місця в основі "фармацевтів", тому перебуває в активному пошуку нової команди. Австрієць прагне змінити клубну прописку, щоб збільшити свої шанси на участь у Євро-2020.

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Гарантувати Драговічу місце в основі готовий Галатасарай. Стамбульський гранд вже провів переговори з футболістом і є головним претендентом на нього, інформує Sporx. Йдеться про оренду до закінчення поточного сезону з правом викупу. Підписати Драговіча готова й італійська Болонья, але в клубі Серії А австрійцю нічого не гарантують.

Нагадаємо, Драговіч перейшов у Байєр влітку 2016 року з київського Динамо за 18 млн євро. Його контракт з німецьким клубом розрахований до літа 2021 року.

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