Црвена Звезда веде переговори щодо зимового переходу 29-річного австрійця, інформує Telegraf.rs.

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Поточний сезон не став проривним для Драговіча – всього 3 матчі у Бундеслізі. Наступного літа збірна Австрії гратиме на Євро, і центрбек ризикує втратити місце у основі. Заради стабільної ігрової практики Александар може проміняти Бундеслігу на скромну Сербію, яка є його історичною батьківщиною. Взимку Црвена Звезда планує продати одного зі своїх ключових гравців, щоб задовольнити фінансові апетити Драговіча.

Нагадаємо, чотири роки тому Байєр придбав захисника у Динамо за 21 млн євро. Втім, Драговіч провалився у Німеччині, а сезон 2017/18 у оренді за Лестер також був невдалим.

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