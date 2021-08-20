"Що змінилося при Де Дзербі? Відразу все нове. Дуже багато комбінацій, різні ігрові ситуації відпрацьовуються, все доводиться до автоматизму. Кожен повинен знати, що робити на полі. Це не так просто.

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Всі хлопці, які травмовані, які не можуть тренуватися з якоїсь причини, вони приходили і просто спостерігали за тренуваннями, крім своєї роботи по відновленню.

Відпрацьовуються всі фази атаки – від воротаря і пішов м'яч вище до центру поля. Багато вправ на пресинг. Пресингу мене ніхто так не вчив, як Де Дзербі. Доводиться в 32 роки вчитися заново, як правильно пресингувати", – сказав Степаненко у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Шахтар після 4-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, маючи у своєму активі 9 очок.

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