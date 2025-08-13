"Забарному доводилося пояснювати вправи": імените видання поділилося подробицями першого тренування українця
Захисник ПСЖ Ілля Забарний розпочав адаптацію в команді Луїса Енріке.
Ілля Забарний покинув Борнмут і приєднався до ПСЖ. Українець одразу після переходу в новий клуб вирушив з командою в Італію, де відбудеться матч за Суперкубок УЄФА.
Саме в Удіне Забарний вперше тренувався під керівництвом Луїса Енріке. Ще до початку виконання вправ, наставник ПСЖ провів коротку розмову з українцем. L'Equipe зазначив, що іноді Іллі доводилося повторно пояснювати вправи, які задавав тренерський штаб.
Нагадаємо, що ПСЖ зіграє проти Тоттенхема за Суперкубок УЄФА сьогодні, 13 серпня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Забарний до заявки на гру не потрапив, тому дебют українця наразі відкладається.