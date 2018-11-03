"Доводилось працювати перекладачем", – Ярмоленко пояснив, чому спілкується російською мовою

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко похизувався чудовим знанням одразу кількох мов.

"Я прекрасно розмовляю українською мовою. Просто мені комфортніше спілкуватися російською. Зі своїми батьками, наприклад, я спілкуюсь українською, але мені подобається чиста українська мова.

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Я виріс в маленькому селі, у нас там суржик. Тому є деякі слова, які розуміють тільки ті люди, які виросли там.

Наприклад, коли я знайомив батьків зі своєю дружиною, і ми почали з батьками розмовляти, моя дружина, яка розмовляє українською мовою, деякі слова не розуміла. І вона мене питала: А що це таке, а що це означає? Довелося працювати перекладачем", – сказав Ярмоленко в інтерв'ю для ФФУ.

Нагадаємо, Андрій зараз відновлюється від важкої травми, через яку пропустить близько шести місяців.

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