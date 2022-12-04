"Звичайно, Мессі просто чудовий. Мені випала честь грати проти Дієго Марадони, а тепер тренувати проти Ліонеля Мессі. Вони обидва чудові гравці, і Аргентина повинна бути така горда та щаслива мати футболістів такого калібру.

Я просто дуже хотів перемогти для нації, уболівальників та футболу в Австралії. Вийти до 1/8 фіналу було замало – я хотів більшого. Ось такий я. Я знаю, деякі люди можуть бути задоволені й цим, але я такий.

Аргентина – Австралія – 2:1 – відео голів і огляд матчу з досягненнями Мессі

Сказав хлопцям, що не можу більше пишатися зусиллями та всім, що вони дали мені та нації. Це був шлях завдовжки чотири з половиною роки, важкий шлях для всіх. Ми трохи розчаровані, тому що могли б вичавити з цього щось більше, але я сподіваюся, що Австралія пишається цими гравцями. Я дякую їм за всю їхню роботу, зусилля, які вони вклали у цю кампанію. Ідеться про те, щоб змусити націю пишатися, і я впевнений, що ми зробили це.

Про своє майбутнє я не думав. Мій контракт закінчився, і я просто хочу піти, відпочити, заспокоїтися та подивитися, що станеться. Я дуже багато працював у цій кампанії. Я навіть не думав про себе. Мені потрібна перерва, відпочинок і, сподіваюсь, потім хороші переговори з нашою Асоціацією", – цитує Арнольда The Guardian.

Аргентина обіграла Австралію і вийшла у чвертьфінал ЧС-2022 – Мессі зняв прокляття, фіаско голкіпера та Лаутаро