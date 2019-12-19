Довіра Шевченка допомогла Яремчуку розкритись, – Нагорняк

Головний тренер юнацької збірної України Сергій Нагорняк оцінив прогрес Романа Яремчука після дебютного голу у футболці "синьо-жовтих".

"Це той випадок, коли довіра тренера приносить плоди. Незважаючи на те, що Роман Яремчук на перших порах у футболці "синьо-жовтих" не забивав, Андрій Шевченко наполегливо давав йому шанс.

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Психологічно футболісту в такій ситуації непросто. Однак варто було форварду відкрити рахунок м'ячам забитим за збірну, ми побачили гравця, який розкрився. Набагато частіше Яремчук почав вражати ворота суперника і в футболці Гента. Думаю, на поточний момент в національній команді це нападник номер один", – поділився Нагорняк у коментарі Команда№1.

Зазначимо, що Яремчук провів 8 матчів за збірну України у 2019 році, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

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