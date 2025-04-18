"Як би я не грав, як би не забивав ті виходи віч-на-віч або у порожні ворота... Вже був впевнений, що у наступному матчі грати не буду, а Йовічевіч все одно називає склад, і я в основі. Я знову не забиваю, а він підходить: "Красень, виконуєш роботу, обсяг, все здорово. Заб’єш-заб’єш". Цю довіру я не виправдав, звичайно, та підвів Йовічевіча.

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Ніби й непогано грав, але нападник має забивати. Було достатньо моментів, які команда створювала для мене, проте я їх просто марнував. Звичайно, це нервує команду, починається якесь розбалансування та психологічний тиск. Один момент не забив, другий, третій... В тебе невпевненість, хтось з партнерів плюється, хтось вже пхає... Це впливає на результат та гру команди. Хоча, повторюся, у той час довіра була шаленою", – сказав Сергійчук в інтерв’ю Українському футболу.

Нагадаємо, Михайло Сергійчук виступав за "зелено-білих" у 2014-2016 рр. За цей час нападник провів 24 матчі за клуб, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. Влітку 2024 року Сергійчук приєднався до Тростянця, який виступає у Другій лізі.

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