Київське Динамо обіграло Ліон у першому матчі ігрового дня. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Ліон – Динамо на Футбол 24.

Товариський матч 12 липня 2022 (переважно другі склади)

Ліон – Динамо – 1:3

Голи: Ель-Аруш, 60 – Антюх, 29, Супряга, 57, В. Волошин, 88

Нереалізований пенальті: Ванат, 20

Динамо могло повести в рахунку на 20 хвилині, коли Супряга заробив пенальті, але Ванат не зумів реалізувати 11-метровий удар, влучивши у стійку. До перерви кияни таки забили, Гармаш викотив Антюху вже на порожні ворота.

Динамо розбило резерв Ліона із зірковим бразильцем – Супряга і Гармаш ефектно зробили гру, Ванат не забив пенальті

По перерві Супряга ювелірно подвоїв перевагу, пробивши з лінії воріт – м'яч від стійки опинився у сітці. Через 2 хвилини Ель-Аруш відквитав один гол, влучивши у верхній кут. Крапку в зустрічі поставив Вікентій Волошин.