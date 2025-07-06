Динамо перемогло Кішварду (3:0) у другому товариському матчі австрійських зборів. Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

На 16-й хвилині Динамо відкрило рахунок. Після навісу з правого флангу оборонці угорців не змогли винести м’яч подалі, а Ярмоленко перехопив його на підбиранні та елегантним обвідним ударом відправив у дальній кут – 0:1.

Динамо розбило Кішварду – вилучення Гусєва, Супряга забив і феєрив на новій позиції, 2 асисти Караваєва, гол 18-річного

Невдовзі Гусєв отримав другу жовту картку, і на його місце вийшов Караваєв. Згодом довгоочікуваний гол забив Владислав Супряга.

Крапку в розгромі поставив юний Задорожний. Після розкішного переведення Шапаренка через усе поле Караваєв вкотре прострілив із флангу, і 18-річний нападник замкнув передачу – третій і останній м’яч у ворота суперника.

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