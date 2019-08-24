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Довгоочікуване повернення Ярмоленка у стартовий склад у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:3

20:26 958 Читать на русском
Довгоочікуване повернення Ярмоленка у стартовий склад у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:3
Андрій Ярмоленко / Sky Sports

Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у старті Вест Хема, а його команда перемогла Уотфорд. Дивіться відео голів та огляд матчу.

17’ Андре Грей
 
Марк Нобл 4’
Себастьян Аллє 65’
Себастьян Аллє 73’
4’ Марк Нобл
17’ Андре Грей
65’ Себастьян Аллє
73’ Себастьян Аллє

Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців з'явився у стартовому складі Вест Хема. "Молотки" у лондонському дербі зустрілись із Уотфордом на Вікередж Роуд.

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Вже на початку зустрічі гості заробили пенальті, який реалізував Марк Нобл. Але "шершні" дуже швидко відігрались зусиллями Андре Грея. Ярмоленко був чи не найгострішим гравцем у першому таймі, але по перерві його замінив Маркос Антоніо.

Після заміни українця Феліпе Андерсон вдало прострілив на новачка Себастьяна Аллє, і той влучив у порожні ворота, а за 8 хвилин трансферний рекорд Вест Хема оформив дубль.

У підсумку, "молотки" здобули першу перемогу у новому сезоні АПЛ і загалом мають 4 очки.

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Динамо – Олімпік: анонс матчу УПЛ
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Англія Відеоновини Українці за кордоном Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Уотфорд Уотфорд Уотфорд - Вест Хем
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