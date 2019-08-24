Довгоочікуване повернення Ярмоленка у стартовий склад у відеоогляді матчу Уотфорд – Вест Хем – 1:3

Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців вийшов у старті Вест Хема, а його команда перемогла Уотфорд. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Андрій Ярмоленко вперше за 10 місяців з'явився у стартовому складі Вест Хема. "Молотки" у лондонському дербі зустрілись із Уотфордом на Вікередж Роуд.

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Вже на початку зустрічі гості заробили пенальті, який реалізував Марк Нобл. Але "шершні" дуже швидко відігрались зусиллями Андре Грея. Ярмоленко був чи не найгострішим гравцем у першому таймі, але по перерві його замінив Маркос Антоніо.

Після заміни українця Феліпе Андерсон вдало прострілив на новачка Себастьяна Аллє, і той влучив у порожні ворота, а за 8 хвилин трансферний рекорд Вест Хема оформив дубль.

У підсумку, "молотки" здобули першу перемогу у новому сезоні АПЛ і загалом мають 4 очки.