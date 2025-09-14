Полісся приїхало до Кривого Рогу з надією зупинити серію з шести поразок поспіль у всіх турнірах. Господарі намагалися продовжити свою переможну ходу, однак тривалий час обидві команди не могли відкрити рахунок.

Полісся вирвало перемогу над Кривбасом, перервавши 6-матчеву серію поразок

Переломний момент настав на 80-й хвилині. Житомиряни оживили атаку: Кравченко віддав передачу за спини захисникам на Йосефі, який двічі намагався пробити фланг. З другої спроби Томер виконав навіс, а Гайдучик ударом головою відправив м’яч у сітку – 0:1! Полісся нарешті перервало свою невдалу серію, тоді як Кривбас зупинився після трьох поспіль перемог.

