Відомий коментатор MEGOGO Вадим Скічко вирішив захищати Україну зі зброєю та вступив до ЗСУ, повідомив його колега Роман Бебех.

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"Він довго стукався у військкомат! Останнім часом Вадік коментував багато футболу. А в студентські часи прочитав ще більше літератури про національно-визвольні війни України. Тому абсолютно не здивований його рішенням. Дай Боже, щоб ми швидше вигнали покидьків з нашої землі та знову насолоджувались життям у рідній країні", – написав Бебех.

Нагадаємо, сьогодні вже 52-й день повномасштабної війни Росії проти України. Окупантів вибили з півночі, але ворог накопичує сили для вирішального бою на сході та півдні.

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