"Довго стукався у військкомат": Скічко вступив до ЗСУ
Лави Збройних сил України поповнились ще одним представником спортивної журналістики.
Відомий коментатор MEGOGO Вадим Скічко вирішив захищати Україну зі зброєю та вступив до ЗСУ, повідомив його колега Роман Бебех.
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"Він довго стукався у військкомат! Останнім часом Вадік коментував багато футболу. А в студентські часи прочитав ще більше літератури про національно-визвольні війни України. Тому абсолютно не здивований його рішенням. Дай Боже, щоб ми швидше вигнали покидьків з нашої землі та знову насолоджувались життям у рідній країні", – написав Бебех.
Нагадаємо, сьогодні вже 52-й день повномасштабної війни Росії проти України. Окупантів вибили з півночі, але ворог накопичує сили для вирішального бою на сході та півдні.
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