"Дуже щасливий залишитись вдома та грати за такий великий клуб, як Шахтар. Тому тільки теплі відчуття. Мене підтримали всі у цьому рішенні – родина, друзі. Буду наполегливо працювати, щоб кожного дня доводити, що це заслужено.

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Чесно кажучи, довго не думав. Тільки довго розмовляв з родиною – вона зараз живе за кордоном. Мені, якщо чесно, це тяжко дається – жити у розлуці. Ми 3-4 рази обговорювали, що якщо я залишаюся, то родина – за кордоном, а я живу в Україні. І дійшли до того, що треба терпіти, треба працювати.

Коли мир прийде в Україну, то моя родина повернеться і будемо разом. А доки така ситуація, то будемо на відстані жити. Тільки це була основна причина, чому я роздумував над пропозицією", – поділився Степаненко в коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, Тарас виступає за Шахтар з липня 2010 року, перейшовши із запорізького Металурга. Transfermarkt оцінює його у 3 млн євро. У поточному сезоні Степаненко зіграв у 18 матчах, в яких відзначився 1 асистом.

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