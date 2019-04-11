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"Довелося просидіти вдома три місяці без роботи", – українець, який став зіркою в Білорусі, не хоче повертатися в УПЛ

13:56 673 Читать на русском
"Довелося просидіти вдома три місяці без роботи", – українець, який став зіркою в Білорусі, не хоче повертатися в УПЛ
Віталій Квашук / фото: ФК Гомель

Півзахисник Гомеля Віталій Квашук став справжнім відкриттям початку сезону в чемпіонаті Білорусі. Забиті 4 голи та один асист у двох стартових турах дозволили йому очолити список найкращих бомбардирів.

"Секретів ніяких немає. Забив і забив. Я до цього ставлюся спокійно. Хлопці, звичайно, по-доброму підколюють, мовляв, я – найкращий бомбардир. Я на це уваги не звертаю. Ейфорії ніколи не відчуваю.

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Радів, звичайно, але без надмірностей. Може, пару років назад і носився б по полю, стрибав, але зараз все зовсім по-іншому. Навіть незважаючи на те, що цей хет-трик у мене перший в кар'єрі. Радий побачити своє прізвище на вершині списку бомбардирів. Хочеться там подовше затриматися.

Я не забирав м'яч, яким зробив хет-трик у ворота Слуцька. У мене і думок таких не було. Хоча треба було, щоб ви мені раніше подзвонили, тоді б і забрав. Втім, в Білорусі це зробити практично нереально. Потім можуть ще змусити заплатити за м'яч.

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Після того, як пішов з Олімпіка, довелося просидіти вдома три місяці без роботи. Можу відверто сказати, що зараз в Україні грати не хочу. Звичайно, в київському Динамо, донецькому Шахтарі хотілося б опинитися, але ось що стосується команд-середняків, то їх навіть не розглядаю.

Там немає ніякої стабільності. Сьогодні ти найкращий, дають грати, довіряють. А на наступний день можуть заявити, що ти команді не потрібен. Не хочу, щоб до мене так ставилися. Я себе теж поважаю. У Білорусі мене цінують, тренери і футболісти знають. Тут я на слуху", – цитує Квашука Sportpanorama.by.

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