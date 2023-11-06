"Щоб заробити очко на Сантьяго Бернабеу, треба багато страждати – так воно і вийшло. Були моменти, коли нас сильно притискали до воріт, але ми витримали, попри втому в останні хвилини. Тому я поїду звідси дуже щасливим.

Беллінгем отримав травму в матчі Ла Ліги

Думаю, ми добре контролювали Вінісіуса, Камавінга та Беллінгема, не давши їм багато вільного простору. Нам не вистачало контролю м’яча на половині суперника, але сьогодні гра в обороні була більш важливою.

Реал спробував знайти рішення, перевівши Модріча на фланг. Він добре використовував простір, і нам було важко з цим впоратися. Після його заміни нам стало дещо легше", – цитує Родрігеса видання Marca.

Реал розписав нічию з Райо Вальєкано, втративши перше місце – Довбик і Циганков захопили одноосібне лідерство в Прімері