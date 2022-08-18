"Я не вперше забиваю в Лізі чемпіонів, це завжди приємні емоції. Я дуже щасливий, адже забив важливий гол, який допоможе нам пройти далі. Ще нічого не завершено. Нам доведеться попітніти вдома, тому зберігаємо концентрацію. З Божою поміччю вийдемо в груповий раунд.

Динамо – Бенфіка – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Кожен футболіст хоче грати в основі Бенфіки. У нас сильна команда: і основа, і запасні. Хто отримує менше хвилин, повинен більше віддаватися на полі", – цитує Жілберто видання O Jogo. Одним з тих, хто вийшов на заміну, був Роман Яремчук.

Динамо програло перший матч Бенфіці, пропустивши два м'ячі. Перший гол красивим ударом з-під Шепелєва забив Жілберто. Матч-відповідь за вихід у групу Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня в Лісабоні.

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол