Наставник римлян Клаудіо Раньєрі має претензії до гри українця і звернувся до керівництва клубу з запитом про купівлю ще одного гравця в лінію атаки.

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Основною ціллю Роми влітку буде Лоренцо Лукка з Удінезе. Клуби спілкувалися під час зимового трансферного вікна, але не уклали угоду. Як зазначає Calciomercato, що вартість 24-річного форварда має становити щонайменше 25 млн євро.

Зазначається, що Інтер та Наполі, які ведуть боротьбу за титул чемпіона Італії, також поборються за гравця. Лукка провів 31 матч за Удінезе в Серії А, забивши 10 голів і віддавши одну результативну передачу.

В активі 27-річного Довбика 16 забитих м'ячів та три асисти у 42 зустрічах за Рому у всіх турнірах.

Також римляни придивляються до таких гравців, як Крстовіч з Лечче та Пайшау з Фейєнорда.

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