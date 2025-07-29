У Ромі загострюється конкуренція в атаці – Артем Довбик змушений наздоганяти Евана Фергюсона, який яскраво стартував у товариських матчах, тоді як українець досі не провів жодної гри через травму.

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Фергюсон, орендований у Брайтона з правом викупу за 38 мільйонів євро, вже забив 5 голів у двох спарингах. Попри те, що суперники були не найвищого рівня, але такий початок чітко сигналізує: ірландець не збирається бути лише дублером. Натомість Довбик травмований і пропустив усі перші контрольні матчі. Його агент нещодавно заявив, що Артем не продається, однак у клубі визнають: за слушної пропозиції він може піти.

Як повідомляє Calciomercato, сам Довбик комфортно почувається в Римі та ще на початку липня достроково вийшов із відпустки, щоб якнайшвидше приєднатися до тренувань Джан П'єро Гасперіні. Наставник, своєю чергою, хоче подивитися на форварда під час турне в Англії, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Водночас Рома не виключає підписання ще одного нападника. У разі відходу Довбика головною метою клубу залишається Расмус Хьойлунд. Контактів із Манчестер Юнайтед поки не було, але англійці можуть відпустити форварда в оренду наприкінці трансферного вікна. Хьойлунд уже працював із Гасперіні в Аталанті, однак в АПЛ провів не найкращі сезони.

Тож, враховуючи численні чутки, Довбику потрібно терміново переконати тренера, що саме він має бути основним форвардом команди.

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