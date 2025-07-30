"Футбол 24" розібрав матч Віктора Циганкова за Жирону проти Марселя, а також усі чутки навколо українців у Іспанії.

Жирона програла Марселю (0:2), пропустивши обидва голи з пенальті. Віктор Циганков став жертвою перебудов Мічела – українець не отримує достатньої підтримки на фланзі або ж ігнорується партнерами (Аспрілья вирішив пробити метрів з 30, хоча на правому фланзі був вільний Циганков).

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Інший українець, Владислав Крапивцов, наблизився до статусу запасного воротаря, замінивши Гассанігу в другому таймі. Жирону ж також пов'язують з Олегом Очеретьком з Шахтаря, однак інформацію цю як не підтвердили, так і не спростували. Але жиронці дійсно націлені на український ринок – можливо, до Циганкова та Крапивцова приєднається ще один земляк.

Артема Довбика ж знову повертають до Іспанії – нібито його хоче підписати Бетіс. Щоправда, Рома хоче не менше 40 мільйонів євро – приблизно стільки Жирона отримала за українського нападника минулого літа. Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".