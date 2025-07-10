Скаут Алекс Великих висловився щодо приходу Джан П'єро Гасперіні на посаду головного тренера Роми та поділився думками, як це може вплинути на форварда збірної України Артема Довбика.

"Прихід Джан П'єро Гасперіні в Рому став досить сильним ходом керівництва клубу та суперконсультанта Клаудіо Раньєрі. Вони виграли конкуренцію у Ювентуса, Мілана та низки англійських клубів. Однак для багатьох залишається загадкою, як складеться кар'єра тренера у новому клубі після стільки років роботи в Аталанті.

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Характер у тренера далеко не простий, а методи роботи та ставлення до гравців найчастіше отримують критику від самих футболістів і призводить іноді до конфліктів. Можна згадати і Папу Гомеса, і недавній скандал з Адемолою Лукманом.

Деякі фахівці кажуть, що в роботі Гасперіні з великим клубом і великими гравцями можуть виникнути проблеми й тут, мабуть, вся надія керівництва на Раньєрі, що балансує роль.

Артему Довбику при Гасперіні доведеться ще більше бігати та загалом додавати у фізичних кондиціях. Сказати, що для Гасперіні Довбик ідеальний форвард чи ні, поки що рано робити висновки.

Потрібно відзначити, що досвідчений тренер має здатність робити з багатьох молодих гравців зірок. Наприклад, той же Матео Ретегі потрапивши до рук цього тренера, став не просто забивати багато голів, а й почав вриватися у шорт-листи топ-клубів Європи. Сподіваюся, щось подібне станеться і з українським центрфорвардом", – цитує Алекса Великих Sport.ua.

Нагадаємо, влітку Клаудіо Раньєрі покинув посаду головного тренера і працюватиме в керівництві Роми. Команду очолив Джан П'єро Гасперіні, який раніше тренував Аталанту.

До слова, у минулому сезоні Артем Довбик провів 45 матчів у складі "вовків" забив 17 голів та віддав 4 асисти. Контракт 28-річного українця з клубом розрахований до 2029 року.

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