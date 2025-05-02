"Довбику потрібно вдосконалюватися": Раньєрі дав оцінку українця і розкрив, чи вірить у прогрес Артема
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловився щодо українського нападника Артема Довбика.
"Я все ще вірю в Довбика, він гравець, який досяг значного прогресу і якому ще багато чого потрібно вдосконалювати. Це непогана покупка, бо якщо взяти найкращого бомбардира Ла Ліги, це багато значить.
Довбик отримав нове прізвисько в Ромі – дует українця з Шомуродовим вже порівнюють з Бетменом та Робіном
Є ті, хто адаптується раніше, і ті, хто адаптується пізніше, але він все одно приніс багато важливих очок, і його перший рік позитивний. Йому ще потрібно вдосконалюватися", – цитує Раньєрі Джанлука Ді Марціо.
Нагадаємо, що Артем Довбик у поточному сезоні зіграв за Рому у 43 матчах, в яких забив 16 голів та віддав чотири асисти.
"Думав, Раньєрі зменшить оберти": Довбик і Ко зачарували найкращого тренера Італії, шанси Інтера й Барси на фінал ЛЧ