"Я порівнюю його перший рік у Ромі з (першим роком – прим.) Джеко, якого вважаю одним із найкращих форвардів усіх часів. Довбик показав вражаючі результати – 17 голів. Непогано порівняно з Джеко у його перший рік.

Італійський чемпіонат нелегкий для тих, хто переходить з Іспанії. Довбик сильний фізично, але йому потрібно працювати над тактикою та технікою. Звичайно, як сказав тренер, йому потрібно працювати більше. Він – частина команди і важливий гравець", – наводить слова Кандели IlRomanista.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Артем Довбик зіграв лише у двох матчах за Рому, сумарно провівши на полі 33 хвилини. Контракт українця з римлянами розрахований до 2029 року.

