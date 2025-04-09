"Цифри доводять його правоту, це незаперечно. Але я бачу Довбика прямолінійним, з його фізичними даними він повинен набагато більше допомагати команді просуватися вперед, як це робить Лукаку.

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Артем намагається це робити, але ви можете бачити, що це вимушено, тому що Раньєрі справедливо просить його про це. У нього інші характеристики, Довбику потрібно подавати в штрафний. Без Дибали він отримує менше м'ячів, і загалом такі гравці, як Пеллегріні та Суле, повинні забивати більше. Ми не бачимо їхніх голів, як і голів українця у важливих матчах", – цитує Йоріо tuttomercatoweb.

Мауріціо Йоріо виступав за низку італійських клубів, зокрема за Інтер та Рому. З міланським клубом він здобував титул чемпіона Італії, а з римлянами вигравав Кубок УЄФА.

Варто нагадати, що Ромелу Лукаку грав проти збірної України в Лізі націй. Бельгієць тричі забивав у двоматчевому протистоянні з командою Реброва.

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