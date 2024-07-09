Керівництво Жирона активно працює на трансферному ринку, щоб посилити команду перед Лігою чемпіонів.

Артем Довбик здобув звання найкращого бомбардира Ла Ліги і привернув до себе увагу топ-клубів. Жирона вирішила, що якщо надійде спокуслива пропозиція, то втримувати українця не будуть. Керівництво каталонців вже обрало гравця, який зміг би замінити Довбика.

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Як повідомляє Tipsbladet, Жирона націлилася на 19-річного форварда Копенгагена Оррі Оскарссона. Іспанський клуб зробив пропозицію у розмірі 100 мільйонів крон (11 млн євро), але данці відмовилися продавати свого гравця. Копенгаген має бажання зберегти ісландця у своїй команді.

Оррі Оскарссон виступає за Копенгаген з 2022 року. В його активі 50 зіграних матчів за першу команду, в яких форвард забив 16 голів та віддав вісім асистів.

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