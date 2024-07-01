За українським форвардом уважно стежать європейські клуби і "чорно-білим" важко буде втримати його в команді.

Жирона розпочала перемовини щодо ганебного трансферу – Довбик і Циганков можуть отримати в партнери гравця з Росії

Як повідомляє Мігель Коста з посиланням на Джанлуку Ді Марціо, Жирона обрала дві альтернативи Довбику. Каталонці можуть повернути в команду Таті Кастельяноса, який запам'ятався покером у ворота Андрія Луніна у кампанії 2022/23, або придбати Даніеля Москеру у Букараманга.

Колумбійський нападник відіграв за свій клуб у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та один асист.

Португалія – Словенія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024