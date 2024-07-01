Довбику підшукали одразу дві альтернативи – Жирона націлилась на "ката" Луніна і сенсаційного бомбардира
14:06 - Читать на русском
Жирона поступово готується до відходу нападника збірної України Артема Довбика.
За українським форвардом уважно стежать європейські клуби і "чорно-білим" важко буде втримати його в команді.
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Як повідомляє Мігель Коста з посиланням на Джанлуку Ді Марціо, Жирона обрала дві альтернативи Довбику. Каталонці можуть повернути в команду Таті Кастельяноса, який запам'ятався покером у ворота Андрія Луніна у кампанії 2022/23, або придбати Даніеля Москеру у Букараманга.
Колумбійський нападник відіграв за свій клуб у 28 матчах у всіх турнірах. В його активі 10 голів та один асист.
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