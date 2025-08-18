Рома планує посилити ланку атаки, підписавши вінгера Леона Бейлі. Як повідомляє Фабріціо Романо, римляни досягли домовленості з Астон Віллою щодо трансферу.

Очікується, що Бейлі приєднається до Роми на правах річної оренди, за яку "вовки" заплатять 2-3 мільйони євро. У римлян буде право викупити гравця за 22 млн євро. Зазначається, що Рома була пріоритетним варіантом для вінгера.

До слова, Леон Бейлі грав за Генк, де перетинався з Русланом Маліновським, Байєр, а потім опинився в Астон Віллі. За бірмінгемців він відіграв у 144 матчах, в яких забив 22 голи та віддав 24 асисти.

