Італійський фахівець є пріоритетним кандидатом на пост наставника Роми, повідомляє Romapress. Попри це, клуб поки не ухвалив остаточного рішення, зважуючи й інші варіанти. Серед альтернатив розглядаються Фаріолі, Монтелла та Конте, але саме Гасперіні вважається головним претендентом.

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Спортивний директор Роми Гізольфі та Клаудіо Раньєрі вже з'ясовували можливість запрошення Гасперіні. У Римі хочуть розпочати новий проєкт, і 66-річний тренер бачиться ідеальним варіантом для цієї місії.

Раніше повідомлялось, що Гасперіні прибув до Риму на вручення Національної премії імені Енцо Беарзота та зазначив, що кожен тренер мріє працювати у Ромі.

Нагадаємо, Гасперіні очолює Аталанту з 2016 року. Найбільшим його досягненням з клубом стала перемога в Лізі Європи.

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