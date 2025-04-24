Арсенал продовжує наближати дострокове чемпіонство Ліверпуля. "Каноніри" в останньому у цьому сезоні столичному дербі не зуміли переграти Крістал Пелес (2:2), хоча двічі протягом матчу вели у рахунку. Ця нічия для гармашів стала вже 13-ю за ліком в рамках АПЛ. До слова, у поєдинку проти "орлів" в Артети не знайшлося місця в основі для Олександра Зінченка, який взяв активну участь у розгромі Іпсвіча в минулому турі (4:0), записавши на власний баланс асист.

Довбик зацікавив клуби АПЛ, які б'ються за ЛЧ – доля українця залежить від одної персони

Проти Пелес ж українець просидів увесь матч на лаві запасних. Місце лівого оборонця зі старту зайняв Майлз Люїс-Келлі, який майже точно з’явиться в основі в рамках першому півфінальному матчі ЛЧ проти ПСЖ. Сутичка, нагадаємо, відбудеться у вівторок в Лондоні. Що ж до внутрішніх змагань, то Ліверпуль випереджає Арсенал на 12 балів, маючи гру в запасі. В Ман Сіті, який йде третім, всього лиш 6 очок відставання від "канонірів", в Ноттінгема на сім пунктів менше.

Ще до цього матчу AS Roma Live поширила сенсаційний інсайд про те, що АПЛ може отримати на баланс шостого українського легіонера (із урахуванням дискваліфікованого Мудрика). Мова про теперішнього нападника Роми Артема Довбика, у послугах якого зацікавлені Астон Вілла та Ньюкасл. Що цікаво, бірмінгемці намагалися підписати українця ще минулого літа, коли Артем коливався між мадридським Атлетіко та власне італійською Ромою. Детальніше про це та інше дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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