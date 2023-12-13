Починаючи з січня 2024 року Женералітат Каталонії заборонив використання душу в спортзалах і спортивних центрах, якщо керівництво не компенсує вартість води. Про це інформує Mundo Deportivo.

Гравці Інтера поїхали додому немитими після матчу з Ювентусом – підступна зрада

Водосховища Каталонії будуть використані для подолання посухи, тож міністерство боротьби зі зміною клімату розпочало боротьбу за економію води. Як зазначив міністр Давид Маскорт, "ні для кого не буде винятків, навіть для Барселони".

"Барселони має скоротити споживання води. Якщо клуб хоче продовжувати поливати футбольні поля, йому доведеться ще більше компенсувати те, що він споживає", – відповів Маскорт на запитання про те, чи повинні гравці "блаугранас" приймати душ вдома після матчів.

Те ж саме стосується гравців інших каталонських команд – Жирони та Еспаньйола.

Довбик доводить до сліз і соромить Лєвандовскі, а Циганков збив Хаві – іспанські ЗМІ у захваті від українців та Жирони